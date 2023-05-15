Не менее 700 человек пострадали от удара циклона "Мокко" в Мьянме

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Мощный циклон "Мокко" привел к сильным наводнениям в Мьянме, в результате непогоды погибли как минимум шесть человек и пострадали не менее 700, сообщает в понедельник Associated Press.

"Мокко" обрушился на штат Ракхайн, находящийся на побережье страны, днем в минувшее воскресенье и привел к наводнениям, местным жителям пришлось забираться на крыши домов и подниматься на верхние этажи зданий. В понедельник утром спасатели эвакуировали около 1 тыс. человек, которые оказались в ловушке из-за наводнений.

В результате циклона обрушилось несколько вышек сотовой связи, также шторм повредил дома и электрические трансформаторы.

По сообщениям местных СМИ и спасательных групп, численность погибших и пострадавших может возрасти. Также в результате циклона несколько человек пострадали в соседней Бангладеш.

В Метеорологическом департаменте Мьянмы сообщили, что, когда "Мокко" обрушился на Ракхайн недалеко от города Ситуэ, скорость ветра достигала 209 км/ч. По данным Метеорологического департамента Индии, к середине дня понедельника "Мокко" ослаб до тропической депрессии.