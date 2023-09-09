Свыше 20 тонн гуманитарного груза доставлено самолетами МЧС РФ в Мьянму

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Транспортный самолет "Ил-76" МЧС России доставил в субботу в столицу Мьянмы Янгон более 20 тонн груза, сообщает МИД РФ.

Как отмечается, это, в том числе, продукты питания, предметы первой необходимости, палатки, а также оборудование для проведения спасательных операций и восстановительных работ.

Прошедший в мае мощный циклон "Мокко" в штате Ракхайн привел к гибели минимум шести человек и сильным наводнениям, свыше 700 человек пострадали. Власти были вынуждены эвакуировать из затопленных районов тысячи людей.