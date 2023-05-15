Кремль не ждет последствий для СВО от передачи Киеву пакета британской военной помощи

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Новые поставки Великобританией вооружений для Украины не могут оказать принципиального воздействия на ход специальной военной операции, но ведут к дальнейшим разрушениям, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не может оказать какого-либо существенного и принципиального воздействия на ход специальной военной операции. Но, безусловно, это ведет к дальнейшим разрушениям, дальнейшим ответным действиям. Для Украины эту историю делают гораздо сложнее", - сказал он.

Так он прокомментировал намерение Великобритании направить новый пакет военной помощи для Киева, в том числе ударные дроны и зенитные ракеты.

"Мы относимся к этому чрезвычайно негативно. Великобритания претендует на то, чтобы выбиться в передовые места среди тех стран, которые продолжают накачку вооружениями Украины", - заявил Песков.