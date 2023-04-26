Кремль предупредил Лондон о последствиях поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Великобритании придется нести ответственность за поставки Киеву снарядов с обедненным ураном, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление представителя Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о том, что Британия направила Киеву тысячи снарядов для танков, в том числе с обедненным ураном.

"Британцы должны понимать, что им придется нести за это ответственность", - сказал Песков.

"Конечно же, те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, но и им тоже придется нести за это ответственность", - заявил Песков.

Он напомнил, что Россия уже обращала внимание западной общественности на "официальные данные, которые публиковались по результатам использования этого вида боеприпасов во время бомбежек в Югославии - и данные по количеству онкологии, которые выросли, и по другим заболеваниям".

"Информация эта весьма и весьма печальная", - заключил Песков.