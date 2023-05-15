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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных

Они не предназначены для боевых действий

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - США перевезли в Германию 31 танк M1 Abrams с целью обучить украинских военных обслуживать и управлять ими, сообщил в понедельник представитель Пентагона Пат Райдер.

"Я могу подтвердить, что в Германию доставили 31 танк M1 Abrams для последующего обучения украинских танковых экипажей", - заявил Райдер на брифинге.

По его словам, ожидается, что танкисты прибудут в Германию и начнут тренировки "в ближайшие пару недель".

Он подчеркнул, что поставленные в ФРГ машины предназначены "специально для обучения, они не всегда соответствуют требованиям для ведения боевых действий". Райдер напомнил, что танки, которые США планируют поставить на Украину, в настоящий момент проходят техническое обслуживание.

Ранее сообщалось, что военнослужащие США в ФРГ в начале лета приступят к обучению украинских военных управлению танками M1 Abrams.

Несколько дней назад USA Today со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщало, что Вашингтон передаст Киеву танки M1 Abrams, предварительно демонтировав с них секретные высокотехнологичные компоненты. По словам американских официальных лиц и военных экспертов, "это необходимая мера предосторожности на случай, если Россия захватит такой танк".

США ранее решили передать Украине более старые версии танков M1 Abrams - M1A1. Отмечается, что новые модели - M1A2 - по сравнению с устаревшими версиями танков, имеют улучшенную систему наведения. При этом обе модели оснащены 120-мм пушкой.

Однако в Пентагоне не уточнили, сколько именно танков M1A1 Вашингтон хочет поставить Киеву.

Associated Press в свою очередь отмечало, что первоначально речь шла о строительстве для Украины 31 танка более новой версии - M1A2, на что могли уйти один-два года.

США Пентагон Украина M1 Abrams
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