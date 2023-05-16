Что случилось этой ночью: вторник, 16 мая

США доставили в ФРГ танки для обучения украинских военных, Франция не будет поставлять Украине боевые самолеты, спецпрокурор назвал необоснованным расследование ФБР связей Трампа с Россией

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США доставили в ФРГ 31 танк M1 Abrams для обучения украинских военных. По словам представителя Пентагона Пета Райдера, танкисты прибудут в Германию и начнут тренировки "в ближайшие пару недель".

- Франция готова обучать украинских пилотов, но не будет поставлять боевые самолеты. Кроме того, Париж передаст Киеву самоходные артиллерийские установки Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также направит "другое оснащение, другие боеприпасы, другие ракеты с радиусом действия", заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

- Спецпрокурор Джон Дарем заявил об отсутствии у ФБР оснований для подозрения Трампа в связях с РФ. В бюро ошибки в расследовании объяснили несвоевременными "корректирующими мерами".

- Курский губернатор сообщил о ранении человека взрывным устройством, сброшенным с дрона. Пострадавшего водителя экскаватора госпитализировали.

- Занявший третье место на президентских выборах в Турции Синай Оган выдвинул условия поддержки во втором туре. Реджепу Тайипу Эрдогану или Кемалю Кылычдароглу необходимо среди прочего пообещать соблюдать конституционные гарантии приоритета светских принципов в стране.

- Определились все полуфиналисты Кубка Стэнли НХЛ. В решающем, седьмом матче 1/4 финала "Даллас" со счетом 2:1 нанес на своем льду поражение "Сиэтлу".