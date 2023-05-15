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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Франция готова обучать украинских пилотов, но не будет поставлять боевые самолеты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о новых поставках Украине боеприпасов и ракет и подготовке для Киева военных пилотов - о поставках боевых самолетов речь не идет.

"Мы решили создать с украинцами на востоке страны структуру для обучения их войск, их батальонов, которые будут вести контрнаступление, обеспечивать ремонт техники, орудий", - сказал Макрон в интервью телеканалу TF1 в понедельник.

Он также "открыл дверь для обучения пилотов". "Обучение уже может начаться", - заявил президент, уточнив, что в этом процессе возможно взаимодействие с "европейскими странами, которые к этому готовы".

По словам Макрона, помимо направления самоходных артиллерийских установок Caesar, легких танков AMX-10 RC и обучения военнослужащих, Франция поставит Киеву "другое оснащение, другие боеприпасы, другие ракеты с радиусом действия, позволяющим Украине сопротивляться и вести контрнаступление".

В ответ на вопрос, будут ли поставлены боевые самолеты, французский президент возразил: "Нет, я не говорил о самолетах, я говорил о ракетах, и я говорил об обучении".

Франция Эмманюэль Макрон Украина
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