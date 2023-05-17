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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:02

Китай запустил на орбиту навигационный спутник системы "Бэйдоу"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Китай осуществил успешный запуск спутника для пополнения навигационной системы "Бэйдоу", сообщила Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск был осуществлен с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань, в 10:49 по Пекинскому времени (в 05:49 по Москве) с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".

Аппарат третьего поколения "Бэйдоу-3" будет выведен на геостационарную орбиту Земли, после чего специалисты проведут ряд тестов аппарата и подключат его к спутниковой системе.

Спутник должен будет поддерживать работу аппаратов системы, уже введённых в эксплуатацию, и расширит возможности группировки по предоставлению навигационных услуг.

Система "Бэйдоу" входит в четверку глобальных спутниковых навигационных систем, которая предоставляет коммерческие услуги клиентам по всему миру. Ее формирование началось в 2000 году с выведения на орбиту аппаратов первого поколения "Бэйдоу-1", которые покрывали внутренние нужды Китая в передаче кратких сообщений между пользователями и в высокоточном местоопределении.

Китай нацелен на пополнение группировки спутниками третьего поколения, которые смогут обеспечивать высокую точность позиционирования, поддерживать глобальную и региональную передачу кратких сообщений и определять координаты цели.

Также аппараты третьего поколения планируется использовать для создания глобальной системы оповещения в случае возникновения катастроф и системы поиска и спасения людей по всему миру.

Китай Сычуань CASC Бэйдоу
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