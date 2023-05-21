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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Китай вывел на орбиту три спутника

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2C" успешно вывела на околоземную орбиту три спутника для различных целей, сообщила в воскресенье Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC).

Запуск ракеты с полезной нагрузкой был осуществлен в 16:00 по Пекинскому времени (11:00 по Москве) с космодрома Цзюцюань.

На орбиту отправились два спутника Macau Science-1 для изучения магнитосферы Земли и аппарат "Лоцзя-2-01" для верификации новой технологии радиолокационного синтезирования апертуры, которая используется в дистанционном зондировании Земли, а также технологии для усовершенствования навигационных систем.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2C" спроектирована и создана Китайским исследовательским институтом ракетной техники (CALT). Она способна выводить до 3 850 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту, до 1 400 кг на солнечно-синхронную и 1 250 кг на геопереходную орбиты.

Китай
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