Суд во Франции оставил в силе приговор экс-президенту Саркози по "делу о прослушках"

Суд согласен, чтобы Саркози отбыл год тюрьмы дома, с электронным браслетом

Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Парижский апелляционный суд оставил в силе трехлетний тюремный приговор экс-президенту Франции Николя Саркози по "делу о прослушках", сообщают в среду французские СМИ.

Суд постановил, что экс-президент должен будет отбывать год заключения с электронным браслетом дома. Еще к двум годам его приговорили условно. Это беспрецедентный приговор для человека, занимавшего ранее пост президента Франции: Саркози стал первым среди бывших глав государства, получившим реальный тюремный срок. Теперь он еще раз оспорит вердикт: на этот раз - в кассационном суде.

В 2021 году суд признал Саркози виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием и приговорил к реальному тюремному сроку. Его приговорили к трем годам заключения, два из которых - условно. После этого Саркози подал апелляцию на это решение.

"Дело о прослушках"

Приговор Саркози и еще двум проходящим по тому же процессу подсудимым связан с расследованием по так называемому делу о прослушках, начавшемуся в 2014 году, два года спустя после того, как бывший президент покинул Елисейский дворец. Такие же сроки - три года, из них два условно - получили адвокат Тьерри Эрзог и бывший прокурор Жильбер Азибер.

66-летнего Саркози обвиняли в попытках получить в незаконном порядке информацию от Азибера о проходившем расследовании в отношении себя в 2014 году, которое касалось незаконного финансирования президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур - одной из самых богатых женщин мира.

Расследование концентрировалось на телефонных разговорах в феврале 2014 года, которые велись по шифрованной линии связи. По данным следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Обещание в итоге не было выполнено, однако в прокуратуре сочли, что в соответствии с французским законом речь все равно идет о коррупции. Защита Саркози в свою очередь настаивала, что все дело строится на незначительном разговоре между Саркози и его адвокатом.

Выдвинутые всем троим обвинения возникли из другого, затянувшегося на годы судебного дела в отношении бывшего президента в связи с подозрениями о финансировании Ливией его президентской избирательной кампании 2007 года.

В рамках того дела в сентябре 2013 года судебные власти распорядились о прослушивании телефонных переговоров Саркози и в начале 2014 года обнаружили, что он использует секретную линию под псевдонимом Поль Бисмут для связи со своим адвокатом и другом Эрзогом.

По мнению стороны обвинения, некоторые из их разговоров свидетельствовали о коррупции, так как Саркози с помощью своего адвоката намеревался оказать содействие в получении желанного поста в Монако бывшему прокурору при кассационном суде Азиберу, которого тот, впрочем, так и не добился.

Обвинение также исходило из того, что экс-президент мог в свою очередь просить Азибера о помощи в вынесении благоприятного для него вердикта.