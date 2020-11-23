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Саркози предстанет перед судом в Париже по делу о коррупции

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози в понедельник предстанет перед судом в Париже по обвинениям в коррупции и давлении на следствие, сообщают французские СМИ.

Помимо него, фигурантами этого дела проходят его адвокат Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер.

65-летнего политика обвиняют в попытках получить в незаконном порядке информацию от Азибера о проходившем расследовании в отношении Саркози в 2014 году, которое касалось незаконного финансирования президентской кампании 2007 года со стороны дочери основатели компании L'Oreal Лилиан Беттанкур - одной из самых богатых женщин мира.

По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако. Для переговоров использовали специальную секретную мобильную связь.

Фигурантам этого дела, которые свою вину отрицают, может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 млн евро.

В частности, Саркози отмечал, что никогда не пытался оказать помощь Азиберу, а тот никогда не получал пост в Монако.

Ожидается, что слушания продлятся до 10 декабря.

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Он не смог добиться переизбрания на второй срок, проиграв выборы социалисту Франсуа Олланду.

Николя Саркози Франция

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