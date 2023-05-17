Volkswagen провел переговоры с Huawei об использовании ее технологий в электромобилях

Фото: Monika Skolimowska/picture alliance via Getty Images

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Германский автопроизводитель Volkswagen AG провел переговоры с Huawei, на которых обсудил возможность использования её технологий в своих электромобилях с целью увеличения доли на китайском рынке. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Китай занимает первое место в мире по продажам автомобилей на электроприводе. Volkswagen является лидером китайского авторынка, однако в сегменте электромобилей занимает лишь девятое место с долей всего 2%, отмечает FT.

Cariad, собственное подразделение Volkswagen в сфере ИТ-решений для автомобилей, испытывает массу проблем, из-за которых компании пришлось отложить выпуск новых электромобилей, включая Audi Q6 e-tron и Porsche Macan. В результате глава Volkswagen Оливер Блуме уволил практически весь топ-менеджмент подразделения ранее в мае.

По словам одного из источников, руководство германской компании осознает, что партнерство с китайским производителем ПО может повысить привлекательность автомобилей группы Volkswagen среди местных покупателей.

Акции Volkswagen дешевеют на 0,5% в ходе торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 0,3%, тогда как германский индекс DAX за этот период прибавил 14,6%.