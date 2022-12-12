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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Число колонок для зарядки электромобилей в Китае удвоилось за год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Китай на конец ноября насчитывал в общей сложности около 4,95 млн зарядных колонок для электромобилей, сообщила отраслевая организация.

Это более чем вдвое (на 107,5%) превышает показатель на ту же дату прошлого года. Таковы данные Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA).

В январе-ноябре в стране появилось порядка 2,33 млн новых зарядных устройств.

За этот период продажи в КНР автомобилей на новых источниках энергии, включая электромобили, составили 6,07 млн штук.

Китай
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