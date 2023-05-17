В Совете Европы объявили о создании реестра для подсчета понесенного Украиной ущерба

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Участники организованного Советом Европы саммита в Рейкьявике объявили в среду о создании специального реестра для хранения информации об ущербе, понесенном Украиной в ходе российской спецоперации.

"43 страны и Европейский союз присоединились или выразили желание присоединиться к реестру, созданному участниками саммита", - говорится в заявлении Совета Европы. Готовность участвовать в работе над реестром также выразили США, Япония и Канада.

Авторы этой инициативы надеются, что создание подобного реестра откроет дорогу для создания комплексного механизма по определению компенсаций за материальный ущерб, понесенный Украиной в ходе боевых действий.

В 2022 году Комитет министров Совета Европы постановил, что с 16 марта 2022 года Россия перестанет быть членом организации. Тогда же сообщалось, что письмо главы МИД Сергея Лаврова, оповещающее о выходе страны из организации, было передано генсеку СЕ.

Занимавший тогда пост главы делегации России в ПАСЕ Петр Толстой отмечал, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".