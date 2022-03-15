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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Россия приняла решение о выходе из Совета Европы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Решение о выходе России из Совета Европы принято, соответствующее письмо главы МИД Сергея Лаврова передано генсеку СЕ, заявил вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в ПАСЕ Петр Толстой.

Об этом Толстой написал во вторник в своем телеграмм-канале. Он подчеркнул, что "Россия выходит из Совета Европы по собственной воле, это взвешенное и обдуманное решение".

По словам вице-спикера Госдумы, "решение о выходе было принято в разгар очередной антироссийской дискуссии в ПАСЕ, итогом которой может стать очередная лживая русофобская резолюция, основанная на домыслах, не имеющих никакого отношения к реальности".

Толстой также сообщил, что Россия не планирует выплачивать в 2022 году ежегодный взнос в Совет Европы. "В связи с беспрецедентным политическим и санкционным давлением на нашу страну Россия не планирует выплачивать ежегодный взнос в эту организацию", - написал вице-спикер Думы.

По его словам, вся ответственность за разрыв диалога Москвы с Советом Европы "лежит на странах НАТО, которые все это время использовали тему прав человека для реализации собственных геополитических интересов и нападок" на Россию.

В конце февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в организации в связи с событиями на Украине. 10 марта российский МИД объявил, что Россия не намерена больше участвовать в деятельности Совета Европы, так как недружественные страны Евросоюза и НАТО разрушают организацию.

Совет Европы Петр Толстой ПАСЕ Госдума Сергей Лавров

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