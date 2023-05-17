Будапешт заявил, что заблокирует новую финансовую помощь ЕС Украине из-за ее политики

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Венгерские власти будут блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в связи с действиями Киева, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в среду.

"Честно будет сказать – с нас хватит", - приводят его слова западные СМИ.

Кроме того, он заявил о нежелании Будапешта поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ. В то же время он указал на "все более агрессивное отношение Киева к своему соседу - Европейскому союзу".

Сийярто также привел примеры политики Украины, вызывающие критику в Будапеште. По словам министра, речь идет о внесении Киевом венгерского банка OTP в "черный список" организаций, ведущих дела с Россией, а также об ущемлении образовательных прав венгерского меньшинства на Украине.

"Я хочу дать ясно понять: пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, которые требуют новых экономических и финансовых жертв от ЕС и его стран-членов. То же касается и санкций", - разъяснил Сийярто.

Помимо этого, глава МИД напомнил о публикации в издании Washington Post: согласно документам американского разведсообщества, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал идею взорвать трубопровод "Дружба", по которому нефть поступает из РФ в Венгрию через территорию Украины.

До этого западные СМИ сообщали, что Венгрия также блокировала выделение Украине транша ЕС в 500 млн евро на получение Украиной вооружений.