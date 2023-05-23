Премьер Венгрии назвал неразумным введение 11-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает санкционную политику Евросоюза в отношении России безуспешной, назвал неразумным введение 11-го пакета санкций.

"Венгрия - страна, которая считает, что если вы сделали что-то уже 10 раз, как, например, ввели санкции, и это не увенчалось успехом, неразумно делать это 11-й раз в надежде, что результат будет другим. Это противоречит здравому смыслу", - сказал Орбан на Катарском экономическом форуме во вторник.

"По нашему мнению, санкционная политика Евросоюза просто не работает", - подчеркнул он.

Ранее в мае глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерские власти не хотят поддерживать дальнейшие санкции Евросоюза против РФ. Он также сказал, что Будапешт будет блокировать выделение Украине очередного транша финансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро в связи с действиями Киева.

"Честно будет сказать - с нас хватит", - процитировали его западные СМИ. Сийярто при этом указал на "все более агрессивное отношение Киева к своему соседу - Европейском союзу".

Министр также привел примеры политики Украины, вызывающие критику в Будапеште. По его словам, речь идет о внесении Киевом венгерского банка OTP в черный список организаций, ведущих дела с Россией, а также об ущемлении образовательных прав венгерского меньшинства на Украине.

"Я хочу дать ясно понять: пока OTP находится в списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, которые требуют новых экономических и финансовых жертв от ЕС и его стран-членов. То же касается и санкций", - разъяснил Сийярто.

Помимо этого, глава МИД напомнил о публикации в издании Washington Post: согласно документам американского разведсообщества, президент Украины Владимир Зеленский выдвигал идею взорвать трубопровод "Дружба", по которому нефть поступает из РФ в Венгрию через территорию Украины.