Российские туристы пострадали при столкновении катера с сигнальной вышкой в Таиланде

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Туристический катер столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от порта Чалонг на острове Пхукет в Таиланде, на борту находились 37 пассажиров, в том числе 21 россиянин, сообщает генконсульство РФ в провинции Пхукет.

"Скоростной катер "Танатип Марин 555", возвращавшийся в порт Чалонг провинции Пхукет после морской прогулки, столкнулся с сигнальной вышкой недалеко от берега. На борту находилось 37 пассажиров, из них 21 – граждане России. Российские туристы получили травмы различной степени тяжести и были оперативно доставлены в медицинские учреждения Пхукета", - сообщается в телеграм-канале российской дипмиссии.

Как отметили в генконсульстве, все пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им предоставляется необходимая медицинская помощь.

"Сотрудники генконсульства посетили госпиталь "Вачира", в котором были размещены туристы с наиболее серьезными травмами, они находятся в постоянном контакте с уполномоченными органами Пхукета", - заключили в дипмиссии.