Крушение катера с россиянами у берегов Пхукета обошлось без жертв

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Прогулочный катер, на котором находились шесть российских туристов и члены экипажа, затонул возле острова Пхукет в Таиланде, никто не пострадал, сообщает The Phuket news.

Катер "Мартини" затонул около острова Ко Хэй вечером 9 января. Он отошел от причала в бухте Чалонг утром, маршрут включал заходы на несколько островов. На борту было девять человек - шестеро российских туристов, среди которых трое детей, и три члена экипажа.

Крушение произошло в момент, когда команда пыталась пришвартовать судно в заливе Нам Бо возле острова. Капитан объяснил, что причиной инцидента стала вода, проникшая в машинное отделение через поврежденную трубу. Несмотря на попытки экипажа ее откачать, судно затонуло.

The Phuket news отмечает, что крушение произошло при хорошей погоде, когда не было ветра или сильных волн. Поэтому находившееся рядом судно смогло спасти всех с катера "Мартини". Российских туристов позднее доставили в отель на пляже Карон, где они проживают. Никто не пострадал, разлива горючего в морскую воду также не произошло.

Как уточнили в морском управлении Пхукета, судно эксплуатировалось с нарушениями: на нем не было механика, и оно применялось для целей, не включенных в полученную владельцем лицензию. Он также сообщил, что вокруг затонувшего судна будут установлены светящиеся буи до его подъема на поверхность.