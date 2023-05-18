Более сотни разработок представит "Ростех" на вертолетной выставке HeliRussia-2023

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В четверг в подмосковном Красногорске открывается международная вертолетная выставка HeliRussia-2023, где "Ростех" представит более 100 экспонатов, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех" представит на 15-й Международной выставке HeliRussia-2023 вертолеты, беспилотную технику, перспективные вертолетные двигатели ВК-650В и ВК-1600, а также новые материалы и бортовые системы. Всего в экспозиции госкорпорации будут продемонстрированы более 100 разработок", - говорится в сообщении.

По данным "Ростеха", на HeliRussia-2023 свои изделия представят входящие в состав госкорпорации холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), КРЭТ, Обнинское научно-производственное предприятие "Технология", а также "Рособоронэкспорт", который покажет современную экспортную продукцию.

"На HeliRussia-2023 мы представляем современные виды военных и гражданских вертолетов, новые виды бортового оборудования, беспилотники вертолетного типа, перспективные двигатели ВК-650В и ВК-1600, которые заменят иностранные силовые установки на отечественных вертолетах", - сказали в авиационном комплексе "Ростеха".

Там отметили, что среди ключевых экспонатов - два летных образца беспилотной авиационной системы БАС-200 с различными видами целевых нагрузок и оборудованием для мониторинга местности: гравиметром, магнитометром и спектрометром.

"На стенде "Рособоронэкспорта" будут представлены боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и модернизированная версия боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортные машины Ми-17В-5 и Ми-171Ш, транспортно-боевой Ми-35М. Кроме того, посетители смогут увидеть легкий многоцелевой Ка-226Т и транспортно-десантный Ми-26Т2В", - сказали в пресс-службе.

Международная выставка вертолетной индустрии HeliRussia -2023 пройдет 18-20 мая в МВЦ "Крокус Экспо".