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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:30

Начало серийных поставок вертолетов Ка-226Т запланировано на 2024 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Серийные поставки легкого двухдвигательного вертолета Ка-226Т планируется начать в следующем году, говорится в материалах к поездке премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Улан-Удэ.

"Поставка первых серийных образцов вертолета запланирована с 2024 года", - говорится в материалах.

В них указано, что вертолет Ка-226Т имеет высокий потенциал применения в интересах силовых структур РФ.

Легкий двухдвигательный Ка-226Т с соосным расположением несущих винтов обладает максимальной взлетной массой 3,8 тонн. Он предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, патрулирования, транспортировки грузов (до 1500 кг), перевозки и десантирования разведывательно-диверсионных групп до семи человек.

На Ка-226Т устанавливаются модули различных конфигураций, благодаря чему он может быть переоборудован в патрульный, поисково-спасательный, медицинский, транспортно-грузовой, пассажирский или корпоративный вертолет. Кроме того, Ка-226Т приспособлен к корабельному базированию благодаря наличию механизма складывания лопастей и системы аварийного приводнения.

Улан-Удэ Ка-226Т
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