Рост экспорта Японии в апреле оказался минимальным за 26 месяцев

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Объем японского экспорта в апреле вырос на 2,6% относительно того же месяца прошлого года – до 8,288 трлн иен ($60,2 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.

Повышение показателя было отмечено по итогам 26-го месяца подряд, однако темпы подъема были минимальными за это время.

Средний прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагал рост на 3%.

Импорт в прошлом месяце сократился на 2,3% – до 8,721 трлн иен. Это первое падение показателя с января 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,3%.