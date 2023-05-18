Япония в апреле импортировала минимальный объем СПГ за последние три года

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Объем импорта сжиженного природного газа в Японию в апреле 2023 года упал до минимального значения за последние три года (35 месяцев) - 4,530 млн тонн, сообщает Минфин страны.

Меньше за месяц государство закупало только в мае пандемийного 2020 года (4,515 млн тонн).

По сравнению с апрелем 2022 года импорт упал на 18,7%.

Прием импортных партий сократился по всем категориям поставщиков и сильнее всего - из стран Ближнего Востока (на 48% - до 200 тыс. тонн). Поставки из региона АСЕАН сократились в рамках общего тренда (на 22% - до 1,173 млн тонн).

На меньший процент, чем общее падение, снизились поставки из России (на 11% - до 354 тыс. тонн) и США (на 8% - до 315 тыс. тонн).

Средняя цена импорта СПГ в апреле сложилась на уровне $512 за тысячу кубометров, что значительно превышает котировки спотового рынка. Индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) в апреле был около $440 за тысячу кубометров.

Крупнотоннажный СПГ в РФ производят заводы "Сахалинской энергии" (совладельцы - "Газпром", Mitsui и Mitsubishi), а также "Ямал СПГ" (участники - "НОВАТЭК", TotalEnergies, китайские CNPC и SRF).