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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:48

Спецпредставитель МИД КНР посетит Брюссель перед поездкой в Москву

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй перед тем, как отправиться в Москву в ходе своего турне для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины, посетит Брюссель. Об этом пишет газета South China Morning Post со ссылкой на людей, знакомых с маршрутом.

По данным издания, Ли Хуэй, как и было запланировано, посетит Варшаву, Париж, Берлин и Брюссель, который изначально в расписании на значился.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Китай КНР Брюссель ЕС Евросоюз РФ
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