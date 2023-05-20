Источник сообщил о возможном визите в Москву спецпредставителя КНР по Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставителя КНР Ли Хуэя ожидают в Москве на будущей неделе, сообщил в субботу информированный источник.

"Ожидаем визит на следующей неделе", - сказал он журналистам.

Ранее на этой неделе Ли Хуэй побывал в Киеве. Из Варшавы он отправится во Францию, Германию и Россию.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон. Позднее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в РФ, на Украину, в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины.