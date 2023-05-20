Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:58

Источник сообщил о возможном визите в Москву спецпредставителя КНР по Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Спецпредставителя КНР Ли Хуэя ожидают в Москве на будущей неделе, сообщил в субботу информированный источник.

"Ожидаем визит на следующей неделе", - сказал он журналистам.

Ранее на этой неделе Ли Хуэй побывал в Киеве. Из Варшавы он отправится во Францию, Германию и Россию.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон. Позднее стало известно, что Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в РФ, на Украину, в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины.

Украина Китай Ли Хуэй
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

В Пекине разочарованы заявлениями по Китаю, сделанными на саммите G7

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Президент Грузии объявила бойкот авиакомпании Georgian Airways

Лавров отметил, что принимаемые на саммите G7 решения направлены на сдерживание РФ и КНР

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

Истребитель-бомбардировщик F-18 разбился в Испании

В Ереване арестовали женщину по обвинению в попытке похищения сына премьера

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Куба надеется принимать до полумиллиона российских туристов в год

Страны G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере

СМИ узнали, что Япония введет запрет на оказание РФ услуг в строительной и инженерной сфере

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе

Глава администрации Тайваня высказалась за сохранение статус-кво в регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });