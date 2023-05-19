Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Премьер-Министр Великобритании Риши Сунак ввел запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминий, сообщает телеканал Sky News.

"Сунак объявил на саммите G7 о запрете на импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля", - передает телеканал.

Отмечается, что санкции распространятся на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также заморозят экспорт алмазов на сумму $4 млрд.

Кроме того, Британия вводит санкции в отношении 86 физических лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Саммит "большой семерки" стартует с 19 мая в японской Хиросиме.