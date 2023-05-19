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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами

ЕС планирует ограничить торговлю российскими алмазами
Фото: imago/Xinhua/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз будет работать над ограничением торговли российскими алмазами, заявил председатель Евросовета Шарль Мишель в пятницу на брифинге в Хиросиме перед саммитом G7.

"Российские алмазы не вечны", - приводит Bloomberg слова Мишеля.

Агентство отмечает, что на уровне ЕС запрет на торговлю алмазами потребует поддержки всех государств-членов.

Глава Евросовета также заявил о принимаемых мерах по контролю над выполнением санкций против России и продолжении поддержки Украины.

Ранее премьер-Министр Великобритании Риши Сунак сообщил, что вводит запрет на импорт российских алмазов, меди, никеля и алюминия.

"В этом году мы примем закон о запрете импорта российских алмазов и прекратим весь импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, опираясь на существующие запреты на российское железо и сталь", - уточняется в заявлении премьера, опубликованном его канцелярией.

Саммит лидеров стран "большой семерки" открылся в пятницу в Хиросиме и продлится до 21 мая.

Евросовет Шарль Мишель G7 Россия
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