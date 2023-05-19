США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Высокопоставленный представитель администрации США сообщил, что в новый пакет американских санкций против РФ войдут около 300 компаний, людей, судов и самолетов, а "черный список" Минторга добавят 70 организаций из России и других стран.

"Члены G7 готовятся к введению новых санкций и ужесточению экспортного контроля, но США представят собственный существенный пакет мер (...). Среди прочего, это включает в себя значительное ограничение категорий импортируемых РФ товаров, (...) а также лишение примерно 70 организаций в России и третьих стран возможности импортировать товары из США, добавив их в "черный список" Минторга США", - приводит его слова пресс-служба Белого дома.

Кроме того, США, как ожидается, "объявят о введении санкций в отношении более чем 300 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов".

"Эти меры будут направлены на пересечение обхода уже введенных санкций, касаться действий финансовых посредников, будущих энергетических и добывающих мощностей России", - пояснил представитель администрации.

По его словам, ограничения коснутся в том числе компаний, которые "пытаются обойти действующие санкции в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии".

"Мы также расширим свои санкционные полномочия на дополнительные сектора российской экономики, имеющие ключевое значение для ее оборонно-промышленного комплекса, и введем новые запреты, чтобы не дать России извлечь выгоду из наших услуг", - добавил он.

19 мая в японской Хиросиме стартует саммит G7.