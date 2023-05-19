Что случилось этой ночью: пятница, 19 мая

Поврежденный на Украине ЗРК Patriot восстановили, Британия запретила импорт российских алмазов, США лишат своих товаров ряд компаний из РФ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Пентагоне заявили, что поврежденный на Украине ЗРК Patriot вновь функционирует. По данным телеканала CNN, всего у украинских военных есть два таких комплекса - один поступил из США, второй направили ФРГ и Нидерланды. В какой из них попала российская ракета, неизвестно.

У Минобороны США появилась возможность дополнительно поставить Украине оружие на $3 млрд. Проверка американского госдепартамента выявила завышение стоимости переданных Киеву "ракет, транспортных средств, боеприпасов и другого оборудования из-за ошибки в бухгалтерском учете", пишет The Wall Street Journal.

- Великобритания ввела запрет на импорт алмазов, алюминия меди и никеля из РФ. Ограничить торговлю российскими алмазами планирует Евросоюз.

- США запретят импорт своих товаров для порядка 70 компаний, включая российские. Кроме того, Вашингтон намерен ввести ограничения в отношении более 300 физических лиц, компаний, морских и воздушных судов. "Эти меры будут направлены на пресечение обхода уже введенных санкций", отметили в Белом доме.

- Система ПВО сработала в Белгородском районе одноименной области, пострадавших нет. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил также об обстреле со стороны Украины села Новая Таволжанка.

- Куба предоставит возможности для открытия филиалов российских банков, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, по его словам, благодаря инвестициям из России на острове может обновиться гостиничная инфраструктура. "Чтобы российские граждане могли иметь в дружественной стране круглогодичную возможность для пляжного отдыха", пояснил Чернышенко.

- "Вест Хэм" и "Фиорентина" стали финалистами Лиги конференций. "Рома" и "Севилья" вышли в финал Лиги Европы.