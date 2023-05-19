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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:47

SpaceX выведет на орбиту группу спутников связи компаний Iridium и OneWeb

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с пятью американскими спутниками связи Iridium и 16-ю британскими спутниками связи OneWeb, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 06:19 по времени Тихоокеанского побережья США (в 16:19 МСК).

Примерно через 1,5 часа после старта все спутники компании будут выведены на низкую околоземную орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в 11-й раз, примерно через девять минут после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане в 600 км от базы.

SpaceX Falcon 9 OneWeb Iridium
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