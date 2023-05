SpaceX за минуту до старта отменила запуск ракеты с группой спутников связи

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Запуск ракеты Falcon 9 с пятью американскими спутниками связи Iridium и 16 британскими спутниками связи OneWeb, который планировался в пятницу, отменен за 55 секунд до старта, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

О причинах не сообщается. Повторная попытка будет предпринята в субботу. Запуск планируется со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в 11-й раз, должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.