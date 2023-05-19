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Disney решила не вкладывать $1 млрд в кампус во Флориде на фоне конфликта с губернатором

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. отказалась от планов инвестировать около $1 млрд в новый кампус во Флориде, куда могли переехать более 2 тыс. сотрудников, пишет MarketWatch.

"С учетом серьезных перемен, случившихся после анонсирования этого проекта, в том числе смены руководства и изменения условий ведения бизнеса, мы решили отказаться от него", - цитирует MarketWatch сообщение председателя совета директоров подразделения парков Джоша Д'Амаро сотрудникам.

Бывший глава Disney Боб Чапек в июле 2021 года заявил о планах перевезти сотрудников из Южной Калифорнии во Флориду, но многим работникам это не понравилось. Чапека уволили в ноябре минувшего года, а пришедший на его место Роберт Айгер выступал с критикой губернатора штата Рона Десантиса, потенциального кандидата в президенты США на выборах 2024 года. Разрастание конфликта между Disney и Десантисом привело к серии судебных исков.

Парк развлечений Disney World в городе Орландо – крупнейший работодатель Флориды. Его штат насчитывает около 75 тыс. человек.

Акции Disney на постмаркете в четверг подешевели на 0,11%. За последние три месяца они потеряли в цене почти 11%.

Disney Флорида США Рон Десантис
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