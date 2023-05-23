Disney удалит более 50 позиций контента из своих стриминговых сервисов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Американская Walt Disney Co. удалит свыше 50 позиций контента из своих стриминговых сервисов Disney+ и Hulu, сообщает MarketWatch.

Компания начнет удалять контент 26 мая. Процесс затронет в том числе сериалы "Уиллоу" (Willow), "Пистолет" (Pistol) и "Y. Последний мужчина" (Y: The Last Man).

Disney анонсировала удаление контента ранее в мае. Связанные с ним расходы на обесценение ожидаются в диапазоне $1,5-1,8 млрд, заявила на конференции по итогам второго финквартала главный финансовый директор компании Кристин Маккарти.

Количество подписчиков Disney+ за три месяца, завершившихся 1 апреля, сократилось до 157,8 млн со 161,8 млн кварталом ранее. Эксперты в среднем ожидали роста числа подписчиков до 163,5 млн.

В феврале Disney сообщила о намерении уменьшить затраты на неспортивный контент на $3 млрд.

Сценарист "Уиллоу" Джон Бикерстафф в соцсетях сообщил, что связывает решение об удалении контента с нежеланием Disney выплачивать авторские отчисления в ходе забастовки.

В начале мая стало известно, что Гильдия писателей Америки (Writers Guild of America, WGA), объединение американских сценаристов, объявила о проведении забастовки после неудачных переговоров с производителями фильмов и сериалов.

За последние три месяца капитализация Disney сократилась более чем на 10%.