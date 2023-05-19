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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко

США ввели санкции против Москальковой и Абрамченко
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - США в пятницу включили в санкционные списки по России 46 физлиц и почти 200 компаний, сообщило Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC).

В частности, в обновленном санкционном списке фигурируют вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, помощники президента РФ Игорь Левитин, Лариса Брычёва, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В списке - не только россияне, но и, в частности, граждане Польши, Германии, Индии.

Под санкции также попали также несколько десятков судов и самолетов.

Виктория Абрамченко Игорь Левитин OFAC Татьяна Москалькова США
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