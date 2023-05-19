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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минфин США снял санкции с основателя группы IBS Карачинского

Одновременно в SDN List включен Игорь Кесаев

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Из SDN List Минфина США исключен основатель группы IBS Анатолий Карачинский, который ранее попал под санкции как член совета директоров банка "Открытие".

В этот же день в SDN List был включен бизнесмен Игорь Кесаев, крупный совладелец группы "Меркурий" (управляет торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль") и табачного дистрибутора "Мегаполис".

Как сообщает OFAC, за связь с Кесаевым в SDN List включены ООО "Фемили Офис", ООО "ФО-Менеджмент", ООО "ИК-Менеджмент", ООО "Иксора", ООО "Меркурий Сервисез", ООО "Траст Конг".

OFAC SDN List Анатолий Карачинский США Игорь Кесаев
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