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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:59

Страны G7 призвали Китай повлиять на Россию для прекращения конфликта на Украине

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 на саммите в Хиросиме обратились с призывом к Китаю оказать влияние на Россию, чтобы прекратить конфликт на Украине.

"Мы призываем Китай оказать влияние на Россию с целью остановить агрессию, немедленно, полностью, без условий вывести ее войска из Украины", - говорится в коммюнике, распространенном МИД Японии.

Также "группа семи" считает необходимым, чтобы Пекин в том числе путем прямого диалога с Киевом поддерживал "полноценный, честный и долгосрочный мир" на Украине на основе уважения принципа территориальной целостности и норм Устава ООН.

Кроме того, страны G7 настоятельно предложили Ирану прекратить поддерживать действия РФ на Украине и остановить якобы осуществляемые Тегераном поставки БПЛА России.

При этом G7 пообещали продолжать поддержку Украины столько, сколько потребуется.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил ранее, что оно возможно только на основе мирных переговоров и с учетом озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Позднее стало известно, что спецпредставитель МИД КНР Ли Хуэй с 15 мая совершит поездки в РФ, на Украину, в страны Европы для обсуждения урегулирования ситуации вокруг Украины. Ранее на этой неделе Ли Хуэй побывал в Киеве. Из Варшавы он отправится во Францию, Германию и Россию.

Китай G7 Украина Япония Хиросима
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