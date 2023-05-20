Страны G7 заявили о намерении бороться с "нерыночными практиками" Китая

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Страны G7 на саммите в Хиросиме заявили, что не намерены отказываться от экономического взаимодействия с КНР или противодействовать ее развитию, но при этом объявили о намерении предпринять действия против ряда аспектов политики Пекина в сфере экономики.

"Наша политика не преследует цель навредить Китаю, и мы не собираемся мешать его экономическим успехам и развитию (...) Мы не рвем связи и не замыкаемся в себе. В то же время мы осознаем, что экономическая стабильность требует снижение рисков и диверсификации ", - говорится в коммюнике, распространенном МИД Японии.

Как отмечается далее в документе, "мы займемся проблемами, вызываемыми нерыночными практиками и формами политики Китая, которые наносят урон глобальной экономике".

Согласно пресс-релизу, государства G7 будут уделять внимание незаконной передаче технологий и раскрытию информацию, повышать устойчивость к попыткам оказывать экономическое принуждение в отношении этих стран, оберегать передовые технологии, которые можно использовать против безопасности членов "группы семи".

Кроме того, G7 подтвердили приверженность соблюдению "принципа одного Китая" и задаче обеспечивать мир и стабильность в Тайванском проливе. "Группа семи" высказала серьезную обеспокоенность в связи с ситуацией в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и высказалась против односторонних попыток изменять силой статус-кво. Страны G7 подчеркнули, что Пекин не имеет законных оснований для "экспансионистских морских требований в Южно-Китайском море".