Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Япония анонсировала отправку Украине очередной партии военной помощи

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В МИД Японии заявили, что страна отправит на Украину 100 автомобилей сил самообороны и 30 тыс. пайков продовольствия, сообщается на сайте ведомства.

Также премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении принять раненых украинских военных в госпиталях сил самообороны страны, отметили в МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьером Японии Фумио Кисидой. В частности, политики обсудили материально-технические возможности сил обороны Украины. Зеленский также поблагодарил Кисиду за помощь для Украины на $7,6 млрд.

Стороны договорились о проведении украинско-японской конференции по восстановлению Украины.

Владимир Зеленский Фумио Кисида Япония Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Байден заявил, что получил от Зеленского обещание не использовать F-16 против территории РФ

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Georgian Airways отказала президенту Грузии в использовании своих бортов

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Президент США пообещал, что G7 не прекратит поддерживать Украину

Байден объявил об очередном транше военной помощи Украине

Что случилось этой ночью: воскресенье, 21 мая

Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

Визит в Казахстан премьера Италии отменен из-за наводнения

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

МУС назвал необоснованным уголовное дело против его судей в России

Что произошло за день: суббота, 20 мая

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

Глава Евросовета обещал обсудить перспективы вступления Украины в ЕС в конце года

В Пекине разочарованы заявлениями по Китаю, сделанными на саммите G7

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });