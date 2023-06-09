Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

МИД предупредил об опасном тупике в отношениях России и Японии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посла Японии в Москве Тоехису Кодзуки вызвали в российский МИД РФ в связи с решением Токио поставлять военную технику (бронеавтомобилей и вездеходов) Киеву, сообщили на Смоленской площади.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сделал дипломату представление: "японской стороне было указано, что этот шаг ведёт к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима".

"Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", - сообщает ведомство.

В Москве убеждены, что "данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик". "Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - подчеркивается в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Андрей Руденко Япония Тоехиса Кодзуки Украина Фумио Кисида
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк России в пятницу предметно рассматривал вариант повышения ключевой ставки

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Набиуллина отметила рост вероятности повышения ставки ЦБ с апрельского заседания

Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней

В Воронеже поврежденный беспилотником дом пообещали отремонтировать за несколько дней
Дело Baring Vostok

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

Мосгорсуд смягчил приговор Калви и другим фигурантам "дела Baring Vostok"

ЦБ предупредил о более значительном смещении баланса рисков в сторону проинфляционных

Число погибших из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС выросло до восьми человек

Задержан подозреваемый в поджоге релейных шкафов в Челябинской области

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков

Райффайзенбанк вводит комиссию 50% на зачисление средств физлиц в долларах из других банков

Два человека ранены в результате падения беспилотника в Воронеже

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });