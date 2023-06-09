МИД предупредил об опасном тупике в отношениях России и Японии

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Посла Японии в Москве Тоехису Кодзуки вызвали в российский МИД РФ в связи с решением Токио поставлять военную технику (бронеавтомобилей и вездеходов) Киеву, сообщили на Смоленской площади.

Замминистра иностранных дел Андрей Руденко сделал дипломату представление: "японской стороне было указано, что этот шаг ведёт к эскалации боевых действий и дальнейшему увеличению числа человеческих жертв киевского режима".

"Подчеркнуто, что администрация премьер-министра Фумио Кисиды тем самым должна быть готова разделить его ответственность за гибель мирного населения, в том числе в приграничных областях России, в результате преступных действий украинских террористов, активно использующих предоставляемую Киеву военную технику", - сообщает ведомство.

В Москве убеждены, что "данным решением Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик". "Такие действия не могут остаться без серьезных последствий", - подчеркивается в сообщении.