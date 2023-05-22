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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

SpaceX запустила к МКС корабль с туристами

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ракета Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon стартовала к Международной космической станции (МКС) в рамках коммерческой программы Axiom, сообщила компания разработчик SpaceX.

Командиром корабля является бывший астронавт NASA и первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон, пилотом - предприниматель Джон Шоффнер, членами экипажа - астронавты из Саудовской Аравии Райян Барнави и Али аль-Карни. Астронавты проведут на МКС восемь дней, в течение которых будут работать вместе с ее постоянным экипажем.

Запуск ракеты с кораблем был осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 17:37 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 00:37 мск).

Стыковка с МКС планируется 22 мая в 09:24 по времени Восточного побережья США (в 16:24 мск).

Это уже второй коммерческий полет в рамках программы американской компании Axiom на МКС.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom-1 состоялась в апреле 2022 года. В конце 2023 года планируется провести третью миссию Axiom (Ax-3), в рамках которой экипаж из четырех человек проведет на МКС две недели.

Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению со SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Примерно через восемь минут после старта первая многоразовая ступень ракеты должна совершить управляемую посадку на площадку на авиабазе на мысе Канаверал во Флориде.

SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Axiom МКС
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