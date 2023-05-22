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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Три палестинца убиты в ходе рейда израильской армии на Западном берегу Иордана

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Три палестинца погибли в результате рейда армии обороны Израиля в лагере беженцев Балата на Западном берегу реки Иордан, сообщил Минздрав Палестины.

По его данным, израильские военные также ранили троих мужчин.

Израиль пока не прокомментировал сообщение палестинского министерства, информации о потерях среди израильтян не поступала.

Палестинское государственное информационное агентство сообщило в понедельник, что израильские силы устроили рейд в лагере беженцев Балата в городе Наблус, заблокировав въезд машин скорой помощи в лагерь.

Израиль Палестина
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