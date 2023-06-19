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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Пять человек погибли в ходе операции израильских военных в палестинском городе

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Не менее пяти палестинцев погибли, более 90 получили ранения в ходе операции израильских сил безопасности в палестинском городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, передают в понедельник ближневосточные СМИ.

О погибших с палестинской стороны сообщила местная служба здравоохранения.

Кроме того, в ходе операции были ранены израильские военные: состояние трех из них оценивается как средней тяжести. Еще четверо получили легкие ранения.

Антитеррористическую операцию в Дженине проводили военные из Армии обороны Израиля и силы пограничной полиции. Она началась в ночь на понедельник и продлилась до середины дня. В ходе операции палестинские бойцы атаковали армейские бронеавтомобили, ЦАХАЛ в ответ на это поднял в воздух боевые вертолеты и наносил удары с воздуха.

По информации израильского портала newsru.co.il, к настоящему моменту операция завершена, все израильские военнослужащие и пограничники покинули Дженин.

Израиль Палестина
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