Запасы газа в Европе превысили 65%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запасы газа в подземных хранилищах в Европе достигли 65,61% от их вместимости. Пока еще нежаркая погода позволяет операторам уверенно пополнять запасы, что оказывает понижающее воздействие на цены.

Однако это далеко не максимальный уровень запасов на ту же дату в истории наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe: в 2020 году на ту же дату уровень был 69,19%. Кроме того, два года на ту же дату запасы превышали 60% – в 2011 году (61,29%) и 2014 году (60,37%). И с учетом слабых темпов закачки текущие уровни вскоре могут остаться позади результатов этих годов.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) принял от "Газпрома" заявку на понедельник в объеме 40,9 млн куб. м, сообщила украинская компания. Заявка на воскресенье была 40,3 млн куб. м. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны – газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 40,9 млн куб. м на 22 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки. Российский концерн считает, что оснований для форс-мажора не существует, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Выработка ветрогенерации в Европе с начала мая составляет 14,9% от потребностей региона в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. За те же самые первые 20 дней мая 2022 года их доля была 13%.

Спотовая цена газа в Европе за пятницу снизилась еще на 2%. Контракт с поставкой "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах закрылся на уровне $322 за тысячу кубометров.

Заметен разрыв цен на СПГ в Азии по сравнению с Европой. Июньский фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker, отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) торгуется на уровне $351; фьючерс на поставляемый в Северо-Западную Европу СПГ (LNG North West Europe Marker) - $304.

Запасы в Европе

Европа продолжает закачку газа в хранилища. Текущий уровень запасов составляет 65,61% – это на 19 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет, сообщает Gas Infrastructure Europe.

За газовые сутки 20 мая резервы удалось увеличить на 0,41 процентных пункта. Темпы закачки по-прежнему заметно уступают обычным уровням за последние пять лет. Тем не менее, при сохранении этой интенсивности в течении всего лета к концу сентября можно будет обеспечить целевой уровень в 90% наполненности хранилищ.

В "Газпроме", однако, предупреждают: "Восполнение запасов газа в хранилищах может стать для европейских компаний нетривиальной задачей. Это будет сделать очень непросто с учетом политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского трубопроводного газа. Большое влияние на объемы доступного на европейском рынке газа будет оказывать конкуренция за СПГ".

Европейские терминалы по приему СПГ в апреле работали со средней производительностью 67%, с начала мая загрузка была 63%. С приходом весенне-летнего сезона начались профилактические остановки. Кроме того, привлекательность европейского рынка сокращается из-за снижающихся цен.

Запасы в США

Состояние запасов в ПХГ США приобретает все большее значение, так как страна активно наращивает экспорт. Крупнейший американский завод СПГ Freeport LNG возобновил работу всех трех линий сжижения. Это сокращает избыток газа на местном рынке и повышает предложение в мире.

США продолжают сезон закачки. За очередную отчетную неделю резервы газа выросли на 2,8 млрд куб. м – обычный объем для этого времени года.

Текущий уровень запасов составляет 47%, что на 18 процентных пунктов превосходит средний за последние пять лет, сообщает Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США.