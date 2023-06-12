В ЕС изучают возможности хранить газ в ПХГ на Украине

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Власти Евросоюза в рамках подготовки к зимнему периоду рассматривают вариант хранения газа с использованием инфраструктуры Украины, передает в понедельник Bloomberg.

"Власти ЕС размышляют над тем, можно ли использовать Бильче-Волицко-Угерское подземное хранилище и другие объекты на Украине, которая имеет самую большую на континенте систему подземных пустот. В них можно держать газ, когда спрос и цены на него подскочат зимой", - информирует агентство.

Так, на прошлой неделе представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи заявлял, что ЕК "прорабатывает вопрос того, могут ли гарантии со стороны государственных учреждений помочь открыть доступ к хранилищам газа на Украине".

Bloomberg отмечает, что газовые хранилища в странах ЕС в данный момент заполнены на 70%, а полностью наполнены они должны быть в начале сентября. В то же время хранение газа на Украине позволит избежать его переизбытка для ЕС. Одновременно с тем для рентабельности этого проекта цены на газ должны снизиться, и кроме того, может потребоваться поддержка со стороны властей Евросоюза.

"Украинские хранилища могут помочь сбалансировать спрос и предложение на газ во второй половине лета 2023 года, если учитывать их тесную связь с газовыми рынками ЕС", - заявили в свою очередь в немецкой энергетической компании RWE AG.

Однако в швейцарской энергетической компании Axpo, ранее хранившей газ на Украине, подчеркнули, что в настоящее время риски для украинской энергетической инфраструктуры колоссальны.

Агентство напоминает, что эта инициатива ЕС по Украине наряду с другими мерами призвана не допустить повторения сложной ситуации 2022 года с закупками газа. Тогда, по некоторым данным, правительствам стран Евросоюза пришлось выделить $646 млрд евро на помощь компаниям и рядовым жителям.