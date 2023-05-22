Ирландия оштрафовала Meta на 1,2 млрд евро

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Ирландская Комиссия по защите данных (Irish Data Protection Commission) оштрафовала компанию Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на 1,2 млрд евро за недостаточную защиту личных данных европейских пользователей, пишет Financial Times.

По мнению регулятора, при передаче данных между Европой и США компания "не уделяла внимания рискам для фундаментальных прав и свобод" пользователей, хотя ранее Европейский суд постановил, что Meta должна усилить меры защиты информации от слежки, применяемой властями США.

Комиссия дала компании пять месяцев на то, чтобы прекратить трансфер персональных данных европейцев в США, и шесть месяцев на прекращение хранения и обработки ранее переданной информации на территории Соединенных Штатов.

Meta "разочарована" решением комиссии, поскольку, по мнению компании, она пользуется тем же законным механизмом трансфера данных, что и тысячи других фирм, отметил президент Meta по международным отношениям Ник Клегг. Клегг занимал должность заместителя премьер-министра Великобритании при Дэвиде Кэмероне.

Это рекордный штраф за все время действия Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), отмечает FT. Согласно этому своду правил, европейские регуляторы могут штрафовать компании на сумму до 4% их годовой выручки.

Предыдущий антирекорд принадлежал Amazon.com Inc. – в июле 2021 года ей было предписано выплатить 746 млн евро за нарушения, касающиеся показа рекламы пользователям.

Акции Meta дешевеют на 1,2% в ходе предварительных торгов в понедельник.