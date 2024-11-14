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ЕК оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за нарушение правил конкуренции

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) объявила в четверг, что наложила штраф в 797,72 млн евро на американскую Meta (признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена, является материнской компанией Facebook, Instagram, WhatsApp) за злоупотребление на рынке рекламы.

"Сегодня мы оштрафовали Meta на 797,72 млн евро за злоупотребление своим доминирующим положением на рынках персональных услуг в социальных сетях и онлайн-рекламы на платформах социальных сетей. Meta увязала свой сервис онлайн-объявлений Facebook Marketplace со своей персональной социальной сетью Facebook и ввела несправедливые коммерческие условия для других поставщиков услуг рекламных онлайн-объявлений", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Маргрете Вестагер.

Она добавила, что это было сделано для того, чтобы обеспечить выгоду своему собственному сервису Facebook Marketplace, предоставив ему особые преимущества. "Это незаконно согласно антимонопольным правилам ЕС", - подчеркнула зампред Еврокомиссии.

Meta Facebook ЕК ЕС Еврокомиссия
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