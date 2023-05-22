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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

ЕС и Южная Корея подтвердили солидарность в новой геополитической ситуации

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Европейский союз и Южная Корея подтвердили, что в нынешнем геополитическом кризисе они находятся по одну сторону, договорились отстаивать порядок, "основанный на правилах", а глава Европейского совета Шарль Мишель напомнил, что в Корейскую войну 1950-1953 годов европейцы воевали на стороне Юга.

"Во время Корейской войны многие европейские страны отправляли солдат воевать вместе с южнокорейскими, в том числе и моя страна", - заявил Мишель, выступая в понедельник в Сеуле по итогам саммита ЕС - Южная Корея.

В итоговом документе саммита стороны подчеркнули решимость усиливать антироссийские санкции, готовность поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Они обсудили способы увеличения этой поддержки "для удовлетворения финансовых, материальных потребностей, а также потребностей в области безопасности и гуманитарной помощи".

ЕС и Южная Корея осудили "неоднократные незаконные запуски баллистических ракет КНДР, а также продолжающиеся разработки ядерных средств и заявления о возможности применения ядерного оружия". Участники саммита выступают за полную денуклеаризацию Корейского полуострова.

Брюссель и Сеул выступают за свободу пролетов и мореплавания, в том числе в Южно-Китайском море, выступают за сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе, против "односторонних попыток изменить статус-кво в Индо-Тихоокеанском регионе".

ЕС и Южная Корея с удовлетворением отметили "прочные и процветающие экономические отношения" между ними. В 2022 году двусторонняя торговля товарами составила 132 млрд евро.

Они договорились улучшать доступ на рынки друг друга для агропродовольственных товаров, признали необходимость ускорения энергетического перехода и сотрудничества в деле декарбонизации.

Партнерство в цифровых технологиях, подчеркнули лидеры ЕС и Южной Кореи, позволит наладить кооперацию в области полупроводников, мобильных сетей следующего поколения, квантовых и высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта, а также регулирования онлайновых и цифровых платформ.

ЕС Южная Корея Шарль Мишель
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