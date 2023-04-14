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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

КНДР испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - КНДР заявила, что испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-18", сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на северокорейские официальные СМИ.

"Северная Корея сообщила, что в четверг провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты с двигателем на твердом топливе "Хвасон-18"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что испытанием лично руководил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

По его словам, новая МБР значительно повысит эффективность ядерного контрудара Пхеньяна.

КНДР запустила утром в четверг баллистическую ракету средней или большой дальности с точки рядом с Пхеньяном в сторону Японского моря. По оценкам южнокорейских военных, ракета, выпущенная под большим углом, пролетела около 1 тыс. км, прежде чем упасть в воду.

Запуск состоялся два дня до 111-летия покойного основателя КНДР Ким Ир Сена и прошел на фоне предположений о том, что Пхеньян может запустить ракету большой дальности, чтобы вывести на орбиту свой первый военный спутник. Ранее Северная Корея обещала закончить подготовку к запуску спутника в апреле.

КНДР
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