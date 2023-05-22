Посол Белоруссии считает, что покупателям белорусской техники в РФ нужен доступ к субсидиям

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой заявил о необходимости создания в России равных условий по доступу к субсидиям для покупателей белорусской техники и что этот вопрос уже прорабатывается с российской стороной.

"Это (необходимость снятия ограничений на российском рынке по отдельным товарным позициям - "ИФ") касается промышленной группы товаров, таких классических для Беларуси позиций, как тракторы, комбайны, грузовики, пассажирская техника", - сообщил посол в понедельник в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Это не вопрос прямых ограничений продаж в России, а вопрос доступа к льготным финансовым, лизинговым программам. Российское промышленное законодательство последних лет, наверное, 7-8 лет составлено таким образом, что соответствующие субсидии могут получить только производители, имеющие крупные производства в самой России. А те технологические операции или даже компоненты российские, которые используются в Беларуси для финальной сборки, не засчитываются в эту систему субсидирования, и наша продукция просто не может участвовать в данных программах", - подчеркнул он.

Крутой отметил, что эта тема обсуждалась на недавней встрече с вице-премьером - министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, и что перечень товарных позиций, по которым есть подобные правовые ограничения, "составлен и сверен с российской стороной".

"Мы надеемся, что до конца года по этому перечню будет определенное движение. На уровне правительств договорились, что те позиции, которые сегодня белорусов интересуют больше всего, и по которым нужно быстрее всего принять решения, будут рассмотрены в приоритетном порядке. К примеру, поставки пассажирской техники. В России принята большая программа с упором на электротранспорт, "Белкоммунмаш" и МАЗ со своей продукцией - это трамваи, троллейбусы, электробусы - в этих программах были бы согласны поучаствовать", - рассказал дипломат.

Он добавил, что также речь идет о сегменте газомоторной техники. "С учетом известных программ того же Газпрома по переориентации объемов потреблении газа в первую очередь на российском рынке, естественно, существует не массово по всей России, но в отдельных регионах очень большая потребность именно в газомоторной технике. Учитывая, что у нас есть и элементы, и финальные изделия - коммунальная, дорожная техника, грузовики, тракторы - мы хотели бы, чтобы нас к этим программам тоже допустили", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

"Причем есть тонкий момент: белорусы не требуют субсидий для производителей. Мы хотим, чтобы были равные условия по доступу к субсидиям для покупателей, потребителей нашей техники. Об этом просят все российские губернаторы. В регионах с большим бюджетом есть свои региональные программы, а для того, чтобы получить доступ к федеральному уровню, нужно решение правительства и включение наших производителей в эти программы", - резюмировал посол.