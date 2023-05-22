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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Белоруссии считают важным прямое авиасообщение с регионами РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Белорусский посол в Москве Дмитрий Крутой высоко оценил востребованность прямого авиасообщения Белоруссии с российскими регионами.

"Еще слишком маленький срок, чтобы давать какую-то комплексную оценку, но мы ежемесячно и с "Белавиа", и с нашим Национальным аэропортом, и с Минтрансом такие цифры смотрим, контролируем и доводим до наших партнеров. Пока все те, кто к нам полетел - Пермский край, Нижний Новгород, Калуга - довольны", - заявил посол в понедельник в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"Если анализировать заполняемость рейсов, то можно сказать, что наполовину они состоят из бизнесменов. Это наши строители, это наши промышленники, это наша торговля", - подчеркнул он.

Он отметил, что количество строительных объектов, на которых будут задействованы белорусы, в России возрастает, "вследствие чего у прямых рейсов в российские регионы есть большое будущее".

"Учитывая возможности нашей страны, некоторые регионы внедряют специальные тематические программы. Речь в частности об уфимском рейсе. Зная наши возможности в сфере оздоровления, они сами предоставляют свои региональные скидки для тех туристов, кто хочет отдохнуть в наших санаториях или агроусадьбах. Или же посетить Беларусь с целью промышленного туризма. Мы им не подсказывали. Это абсолютно уникальный пример. С инициативой вышел и Нижний Новгород. Сейчас они готовят большую туристическую программу для взаимного обмена... Посмотрим на летний сезон, как эти идеи сработают, их много на самом деле", - добавил Крутой.

Белоруссия
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